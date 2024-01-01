250 Etiyopya birrinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → TWD çevirin

1,000Br ETB = 0,2662NT$ TWD

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 ETB → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27490,2982
Düşük0,26290,2629
Ortalama0,26650,2747
Değişim-1.65%-9.36%
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1 ETB → TWD istatistikleri

ETB → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2749, en düşük 0,2629 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2665 oldu. ETB → TWD kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

ETB → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2982, en düşük 0,2629 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2747 oldu. ETB → TWD kurundaki değişiklik -9.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni Tayvan Doları
1 ETB0,26620 TWD
5 ETB1,33102 TWD
10 ETB2,66204 TWD
20 ETB5,32408 TWD
50 ETB13,31020 TWD
100 ETB26,62040 TWD
250 ETB66,55100 TWD
500 ETB133,10200 TWD
1000 ETB266,20400 TWD
2000 ETB532,40800 TWD
5000 ETB1.331,02000 TWD
10000 ETB2.662,04000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Etiyopya Birri
1 TWD3,75652 ETB
5 TWD18,78260 ETB
10 TWD37,56520 ETB
20 TWD75,13040 ETB
50 TWD187,82600 ETB
100 TWD375,65200 ETB
250 TWD939,13000 ETB
500 TWD1.878,26000 ETB
1000 TWD3.756,52000 ETB
2000 TWD7.513,04000 ETB
5000 TWD18.782,60000 ETB
10000 TWD37.565,20000 ETB