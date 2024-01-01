دولار تايواني جديد إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل TWD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
700.65 czk

NT$1.000 TWD = Kč0.7006 CZK

Mid-market exchange rate at 02:35
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TWD إلى CZK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CZK

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.370.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8110.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2541.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.350.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TWD٠٫٧٠٠٦٥ CZK
5 TWD٣٫٥٠٣٢٣ CZK
10 TWD٧٫٠٠٦٤٦ CZK
20 TWD١٤٫٠١٢٩٢ CZK
50 TWD٣٥٫٠٣٢٣٠ CZK
100 TWD٧٠٫٠٦٤٦٠ CZK
250 TWD١٧٥٫١٦١٥٠ CZK
500 TWD٣٥٠٫٣٢٣٠٠ CZK
1000 TWD٧٠٠٫٦٤٦٠٠ CZK
2000 TWD١٬٤٠١٫٢٩٢٠٠ CZK
5000 TWD٣٬٥٠٣٫٢٣٠٠٠ CZK
10000 TWD٧٬٠٠٦٫٤٦٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار تايواني جديد
1 CZK١٫٤٢٧٢٥ TWD
5 CZK٧٫١٣٦٢٥ TWD
10 CZK١٤٫٢٧٢٥٠ TWD
20 CZK٢٨٫٥٤٥٠٠ TWD
50 CZK٧١٫٣٦٢٥٠ TWD
100 CZK١٤٢٫٧٢٥٠٠ TWD
250 CZK٣٥٦٫٨١٢٥٠ TWD
500 CZK٧١٣٫٦٢٥٠٠ TWD
1000 CZK١٬٤٢٧٫٢٥٠٠٠ TWD
2000 CZK٢٬٨٥٤٫٥٠٠٠٠ TWD
5000 CZK٧٬١٣٦٫٢٥٠٠٠ TWD
10000 CZK١٤٬٢٧٢٫٥٠٠٠٠ TWD