دولار تايواني جديد إلى فرنك رواندي

تحويل TWD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
41,691 rwf

NT$1.000 TWD = R₣41.69 RWF

Mid-market exchange rate at 02:52
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TWD إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.986110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.332191.2491.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3550.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Rwandan Franc
1 TWD٤١٫٦٩١٢٠ RWF
5 TWD٢٠٨٫٤٥٦٠٠ RWF
10 TWD٤١٦٫٩١٢٠٠ RWF
20 TWD٨٣٣٫٨٢٤٠٠ RWF
50 TWD٢٬٠٨٤٫٥٦٠٠٠ RWF
100 TWD٤٬١٦٩٫١٢٠٠٠ RWF
250 TWD١٠٬٤٢٢٫٨٠٠٠٠ RWF
500 TWD٢٠٬٨٤٥٫٦٠٠٠٠ RWF
1000 TWD٤١٬٦٩١٫٢٠٠٠٠ RWF
2000 TWD٨٣٬٣٨٢٫٤٠٠٠٠ RWF
5000 TWD٢٠٨٬٤٥٦٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 TWD٤١٦٬٩١٢٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار تايواني جديد
1 RWF٠٫٠٢٣٩٩ TWD
5 RWF٠٫١١٩٩٣ TWD
10 RWF٠٫٢٣٩٨٦ TWD
20 RWF٠٫٤٧٩٧٢ TWD
50 RWF١٫١٩٩٣٠ TWD
100 RWF٢٫٣٩٨٥٩ TWD
250 RWF٥٫٩٩٦٤٨ TWD
500 RWF١١٫٩٩٢٩٥ TWD
1000 RWF٢٣٫٩٨٥٩٠ TWD
2000 RWF٤٧٫٩٧١٨٠ TWD
5000 RWF١١٩٫٩٢٩٥٠ TWD
10000 RWF٢٣٩٫٨٥٩٠٠ TWD