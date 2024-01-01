10 دولار تايواني جديد إلى فرنك رواندي

تحويل TWD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
409 rwf

1.000 TWD = 40.89 RWF

Mid-market exchange rate at 20:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٣٠٫٧٨٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٧٫٨٢٤١٤٧٫٦٦٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1٠٫٥٨٧١٫٠١٢١٫١٣٦٥٫٨٧١١١٠٫٨٠٦٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٥1١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٠٫٠٠٨١٨٨٫٨٩٣١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٨٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٩١٠٩٫٤٤٦٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Rwandan Franc
1 TWD٤٠٫٨٨٩٠٠ RWF
5 TWD٢٠٤٫٤٤٥٠٠ RWF
10 TWD٤٠٨٫٨٩٠٠٠ RWF
20 TWD٨١٧٫٧٨٠٠٠ RWF
50 TWD٢٬٠٤٤٫٤٥٠٠٠ RWF
100 TWD٤٬٠٨٨٫٩٠٠٠٠ RWF
250 TWD١٠٬٢٢٢٫٢٥٠٠٠ RWF
500 TWD٢٠٬٤٤٤٫٥٠٠٠٠ RWF
1000 TWD٤٠٬٨٨٩٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 TWD٨١٬٧٧٨٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 TWD٢٠٤٬٤٤٥٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 TWD٤٠٨٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار تايواني جديد
1 RWF٠٫٠٢٤٤٦ TWD
5 RWF٠٫١٢٢٢٨ TWD
10 RWF٠٫٢٤٤٥٦ TWD
20 RWF٠٫٤٨٩١٣ TWD
50 RWF١٫٢٢٢٨٢ TWD
100 RWF٢٫٤٤٥٦٤ TWD
250 RWF٦٫١١٤١٠ TWD
500 RWF١٢٫٢٢٨٢٠ TWD
1000 RWF٢٤٫٤٥٦٤٠ TWD
2000 RWF٤٨٫٩١٢٨٠ TWD
5000 RWF١٢٢٫٢٨٢٠٠ TWD
10000 RWF٢٤٤٫٥٦٤٠٠ TWD