دولار تايواني جديد إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TWD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
115.00 ils

NT$1.000 TWD = ₪0.1150 ILS

Mid-market exchange rate at 02:41
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TWD إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ILS

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.335191.2781.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3630.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Israeli New Sheqel
1 TWD٠٫١١٥٠٠ ILS
5 TWD٠٫٥٧٤٩٨ ILS
10 TWD١٫١٤٩٩٦ ILS
20 TWD٢٫٢٩٩٩٢ ILS
50 TWD٥٫٧٤٩٨٠ ILS
100 TWD١١٫٤٩٩٦٠ ILS
250 TWD٢٨٫٧٤٩٠٠ ILS
500 TWD٥٧٫٤٩٨٠٠ ILS
1000 TWD١١٤٫٩٩٦٠٠ ILS
2000 TWD٢٢٩٫٩٩٢٠٠ ILS
5000 TWD٥٧٤٫٩٨٠٠٠ ILS
10000 TWD١٬١٤٩٫٩٦٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار تايواني جديد
1 ILS٨٫٦٩٥٩٨ TWD
5 ILS٤٣٫٤٧٩٩٠ TWD
10 ILS٨٦٫٩٥٩٨٠ TWD
20 ILS١٧٣٫٩١٩٦٠ TWD
50 ILS٤٣٤٫٧٩٩٠٠ TWD
100 ILS٨٦٩٫٥٩٨٠٠ TWD
250 ILS٢٬١٧٣٫٩٩٥٠٠ TWD
500 ILS٤٬٣٤٧٫٩٩٠٠٠ TWD
1000 ILS٨٬٦٩٥٫٩٨٠٠٠ TWD
2000 ILS١٧٬٣٩١٫٩٦٠٠٠ TWD
5000 ILS٤٣٬٤٧٩٫٩٠٠٠٠ TWD
10000 ILS٨٦٬٩٥٩٫٨٠٠٠٠ TWD