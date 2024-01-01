دولار تايواني جديد إلى ريال برازيلي

تحويل TWD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
172.43 brl

NT$1.000 TWD = R$0.1724 BRL

Mid-market exchange rate at 02:32
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TWD إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BRL

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3450.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.80.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.335191.2641.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الريال البرازيلي
1 TWD٠٫١٧٢٤٣ BRL
5 TWD٠٫٨٦٢١٤ BRL
10 TWD١٫٧٢٤٢٧ BRL
20 TWD٣٫٤٤٨٥٤ BRL
50 TWD٨٫٦٢١٣٥ BRL
100 TWD١٧٫٢٤٢٧٠ BRL
250 TWD٤٣٫١٠٦٧٥ BRL
500 TWD٨٦٫٢١٣٥٠ BRL
1000 TWD١٧٢٫٤٢٧٠٠ BRL
2000 TWD٣٤٤٫٨٥٤٠٠ BRL
5000 TWD٨٦٢٫١٣٥٠٠ BRL
10000 TWD١٬٧٢٤٫٢٧٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار تايواني جديد
1 BRL٥٫٧٩٩٥٤ TWD
5 BRL٢٨٫٩٩٧٧٠ TWD
10 BRL٥٧٫٩٩٥٤٠ TWD
20 BRL١١٥٫٩٩٠٨٠ TWD
50 BRL٢٨٩٫٩٧٧٠٠ TWD
100 BRL٥٧٩٫٩٥٤٠٠ TWD
250 BRL١٬٤٤٩٫٨٨٥٠٠ TWD
500 BRL٢٬٨٩٩٫٧٧٠٠٠ TWD
1000 BRL٥٬٧٩٩٫٥٤٠٠٠ TWD
2000 BRL١١٬٥٩٩٫٠٨٠٠٠ TWD
5000 BRL٢٨٬٩٩٧٫٧٠٠٠٠ TWD
10000 BRL٥٧٬٩٩٥٫٤٠٠٠٠ TWD