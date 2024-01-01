دولار تايواني جديد إلى دينار مقدوني

تحويل TWD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
1,724.57 mkd

NT$1.000 TWD = ден1.725 MKD

Mid-market exchange rate at 02:46
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TWD إلى MKD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MKD

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.360.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8120.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2551.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3510.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دينار مقدوني
1 TWD١٫٧٢٤٥٧ MKD
5 TWD٨٫٦٢٢٨٥ MKD
10 TWD١٧٫٢٤٥٧٠ MKD
20 TWD٣٤٫٤٩١٤٠ MKD
50 TWD٨٦٫٢٢٨٥٠ MKD
100 TWD١٧٢٫٤٥٧٠٠ MKD
250 TWD٤٣١٫١٤٢٥٠ MKD
500 TWD٨٦٢٫٢٨٥٠٠ MKD
1000 TWD١٬٧٢٤٫٥٧٠٠٠ MKD
2000 TWD٣٬٤٤٩٫١٤٠٠٠ MKD
5000 TWD٨٬٦٢٢٫٨٥٠٠٠ MKD
10000 TWD١٧٬٢٤٥٫٧٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار تايواني جديد
1 MKD٠٫٥٧٩٨٥ TWD
5 MKD٢٫٨٩٩٢٧ TWD
10 MKD٥٫٧٩٨٥٤ TWD
20 MKD١١٫٥٩٧٠٨ TWD
50 MKD٢٨٫٩٩٢٧٠ TWD
100 MKD٥٧٫٩٨٥٤٠ TWD
250 MKD١٤٤٫٩٦٣٥٠ TWD
500 MKD٢٨٩٫٩٢٧٠٠ TWD
1000 MKD٥٧٩٫٨٥٤٠٠ TWD
2000 MKD١٬١٥٩٫٧٠٨٠٠ TWD
5000 MKD٢٬٨٩٩٫٢٧٠٠٠ TWD
10000 MKD٥٬٧٩٨٫٥٤٠٠٠ TWD