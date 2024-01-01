دولار تايواني جديد إلى يوان صيني

تحويل TWD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
223.11 cny

NT$1.000 TWD = ¥0.2231 CNY

Mid-market exchange rate at 02:35
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TWD إلى CNY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

CNY

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.370.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8110.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2541.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.350.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Chinese Yuan RMB
1 TWD٠٫٢٢٣١١ CNY
5 TWD١٫١١٥٥٤ CNY
10 TWD٢٫٢٣١٠٨ CNY
20 TWD٤٫٤٦٢١٦ CNY
50 TWD١١٫١٥٥٤٠ CNY
100 TWD٢٢٫٣١٠٨٠ CNY
250 TWD٥٥٫٧٧٧٠٠ CNY
500 TWD١١١٫٥٥٤٠٠ CNY
1000 TWD٢٢٣٫١٠٨٠٠ CNY
2000 TWD٤٤٦٫٢١٦٠٠ CNY
5000 TWD١٬١١٥٫٥٤٠٠٠ CNY
10000 TWD٢٬٢٣١٫٠٨٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار تايواني جديد
1 CNY٤٫٤٨٢١٣ TWD
5 CNY٢٢٫٤١٠٦٥ TWD
10 CNY٤٤٫٨٢١٣٠ TWD
20 CNY٨٩٫٦٤٢٦٠ TWD
50 CNY٢٢٤٫١٠٦٥٠ TWD
100 CNY٤٤٨٫٢١٣٠٠ TWD
250 CNY١٬١٢٠٫٥٣٢٥٠ TWD
500 CNY٢٬٢٤١٫٠٦٥٠٠ TWD
1000 CNY٤٬٤٨٢٫١٣٠٠٠ TWD
2000 CNY٨٬٩٦٤٫٢٦٠٠٠ TWD
5000 CNY٢٢٬٤١٠٫٦٥٠٠٠ TWD
10000 CNY٤٤٬٨٢١٫٣٠٠٠٠ TWD