دولار تايواني جديد إلى غواراني باراغواي

تحويل TWD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
238,627 pyg

NT$1.000 TWD = ₲238.6 PYG

Mid-market exchange rate at 02:51
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TWD إلى PYG مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

PYG

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3350.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.986110.7930.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.332191.2221.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0945.799107.3320.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / غواراني باراغواي
1 TWD٢٣٨٫٦٢٧٠٠ PYG
5 TWD١٬١٩٣٫١٣٥٠٠ PYG
10 TWD٢٬٣٨٦٫٢٧٠٠٠ PYG
20 TWD٤٬٧٧٢٫٥٤٠٠٠ PYG
50 TWD١١٬٩٣١٫٣٥٠٠٠ PYG
100 TWD٢٣٬٨٦٢٫٧٠٠٠٠ PYG
250 TWD٥٩٬٦٥٦٫٧٥٠٠٠ PYG
500 TWD١١٩٬٣١٣٫٥٠٠٠٠ PYG
1000 TWD٢٣٨٬٦٢٧٫٠٠٠٠٠ PYG
2000 TWD٤٧٧٬٢٥٤٫٠٠٠٠٠ PYG
5000 TWD١٬١٩٣٬١٣٥٫٠٠٠٠٠ PYG
10000 TWD٢٬٣٨٦٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار تايواني جديد
1 PYG٠٫٠٠٤١٩ TWD
5 PYG٠٫٠٢٠٩٥ TWD
10 PYG٠٫٠٤١٩١ TWD
20 PYG٠٫٠٨٣٨١ TWD
50 PYG٠٫٢٠٩٥٣ TWD
100 PYG٠٫٤١٩٠٦ TWD
250 PYG١٫٠٤٧٦٦ TWD
500 PYG٢٫٠٩٥٣٣ TWD
1000 PYG٤٫١٩٠٦٥ TWD
2000 PYG٨٫٣٨١٣٠ TWD
5000 PYG٢٠٫٩٥٣٢٥ TWD
10000 PYG٤١٫٩٠٦٥٠ TWD