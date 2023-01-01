كولون كوستاريكي إلى دولار ليبيري

تحويل CRC إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٣٥٨٫١٢ lrd

1.00000 CRC = 0.35812 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0656588.58661.437991.662480.964818.1954
1GBP1.1550711.23095102.3281.661041.920361.1144121.0179
1USD0.93840.812381183.12921.34941.560060.905417.0745
1INR0.01128840.009772510.012029510.01623260.01876670.01089150.205397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار ليبري
1 CRC0.35812 LRD
5 CRC1.79061 LRD
10 CRC3.58122 LRD
20 CRC7.16244 LRD
50 CRC17.90610 LRD
100 CRC35.81220 LRD
250 CRC89.53050 LRD
500 CRC179.06100 LRD
1000 CRC358.12200 LRD
2000 CRC716.24400 LRD
5000 CRC1790.61000 LRD
10000 CRC3581.22000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / كوستاريكا كولوين
1 LRD2.79235 CRC
5 LRD13.96175 CRC
10 LRD27.92350 CRC
20 LRD55.84700 CRC
50 LRD139.61750 CRC
100 LRD279.23500 CRC
250 LRD698.08750 CRC
500 LRD1396.17500 CRC
1000 LRD2792.35000 CRC
2000 LRD5584.70000 CRC
5000 LRD13961.75000 CRC
10000 LRD27923.50000 CRC