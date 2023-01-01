5 بولا بوتسواني إلى جنيه جيرزي

تحويل BWP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

5 bwp
0.29 jep

1.00000 BWP = 0.05840 JEP

Mid-market exchange rate at 21:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86851.0944591.21691.492611.663550.965618.7288
1 GBP1.1514111.26015105.0271.718591.915411.111821.5643
1 USD0.91370.793556183.3451.36381.519990.8822517.1125
1 INR0.01096290.009521340.011998310.01636330.01823730.01058550.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه جيرسي
1 BWP0.05840 JEP
5 BWP0.29200 JEP
10 BWP0.58400 JEP
20 BWP1.16800 JEP
50 BWP2.92001 JEP
100 BWP5.84001 JEP
250 BWP14.60003 JEP
500 BWP29.20005 JEP
1000 BWP58.40010 JEP
2000 BWP116.80020 JEP
5000 BWP292.00050 JEP
10000 BWP584.00100 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Botswanan Pula
1 JEP17.12330 BWP
5 JEP85.61650 BWP
10 JEP171.23300 BWP
20 JEP342.46600 BWP
50 JEP856.16500 BWP
100 JEP1712.33000 BWP
250 JEP4280.82500 BWP
500 JEP8561.65000 BWP
1000 JEP17123.30000 BWP
2000 JEP34246.60000 BWP
5000 JEP85616.50000 BWP
10000 JEP171233.00000 BWP