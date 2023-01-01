5 博茨瓦納普拉兌to Jersey pounds

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1 EUR10.86391.09791.41031.489561.651860.9576518.9528
1 GBP1.1575411.2698105.8091.72421.912061.1085221.9382
1 USD0.911550.787526183.32751.357851.50580.8729517.2769
1 INR0.01093970.009450970.012000810.01629530.01807080.01047610.207337

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如何將博茨瓦納普拉兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇BWP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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博茨瓦納普拉熱門貨幣組合

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博茨瓦納普拉澤西鎊兌換率
1 BWP0.05843 JEP
5 BWP0.29214 JEP
10 BWP0.58427 JEP
20 BWP1.16855 JEP
50 BWP2.92137 JEP
100 BWP5.84275 JEP
250 BWP14.60688 JEP
500 BWP29.21375 JEP
1000 BWP58.42750 JEP
2000 BWP116.85500 JEP
5000 BWP292.13750 JEP
10000 BWP584.27500 JEP
澤西鎊博茨瓦納普拉兌換率
1 JEP17.11520 BWP
5 JEP85.57600 BWP
10 JEP171.15200 BWP
20 JEP342.30400 BWP
50 JEP855.76000 BWP
100 JEP1711.52000 BWP
250 JEP4278.80000 BWP
500 JEP8557.60000 BWP
1000 JEP17115.20000 BWP
2000 JEP34230.40000 BWP
5000 JEP85576.00000 BWP
10000 JEP171152.00000 BWP