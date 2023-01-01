1 بولا بوتسواني إلى درام أرميني

تحويل BWP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٢٨٫٤٨ amd

1.00000 BWP = 28.48210 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:9 UTC
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BWP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.0889.30281.467671.669760.954218.4635
1GBP1.1692511.2629104.4261.716221.952541.115721.5903
1USD0.925950.791828182.68781.358951.546070.883417.0958
1INR0.01119790.009576120.012093710.01643470.01869770.01068360.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / درام أرمينية
1 BWP28.48210 AMD
5 BWP142.41050 AMD
10 BWP284.82100 AMD
20 BWP569.64200 AMD
50 BWP1424.10500 AMD
100 BWP2848.21000 AMD
250 BWP7120.52500 AMD
500 BWP14241.05000 AMD
1000 BWP28482.10000 AMD
2000 BWP56964.20000 AMD
5000 BWP142410.50000 AMD
10000 BWP284821.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Botswanan Pula
1 AMD0.03511 BWP
5 AMD0.17555 BWP
10 AMD0.35110 BWP
20 AMD0.70220 BWP
50 AMD1.75549 BWP
100 AMD3.51098 BWP
250 AMD8.77745 BWP
500 AMD17.55490 BWP
1000 AMD35.10980 BWP
2000 AMD70.21960 BWP
5000 AMD175.54900 BWP
10000 AMD351.09800 BWP