5 ريال برازيلي إلى غورد هايتي

تحويل BRL إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
136.87 htg

1.00000 BRL = 27.37340 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.09111.46511.669270.95418.3914
1GBP1.1683611.259104.0881.711741.950271.1146221.4874
1USD0.9280.794281182.67551.35961.549070.885317.067
1INR0.01122450.009607210.012095510.0164450.01873670.01070810.206434

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Haiti Gourde
1 BRL27.37340 HTG
5 BRL136.86700 HTG
10 BRL273.73400 HTG
20 BRL547.46800 HTG
50 BRL1368.67000 HTG
100 BRL2737.34000 HTG
250 BRL6843.35000 HTG
500 BRL13686.70000 HTG
1000 BRL27373.40000 HTG
2000 BRL54746.80000 HTG
5000 BRL136867.00000 HTG
10000 BRL273734.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / الريال البرازيلي
1 HTG0.03653 BRL
5 HTG0.18266 BRL
10 HTG0.36532 BRL
20 HTG0.73064 BRL
50 HTG1.82659 BRL
100 HTG3.65318 BRL
250 HTG9.13295 BRL
500 HTG18.26590 BRL
1000 HTG36.53180 BRL
2000 HTG73.06360 BRL
5000 HTG182.65900 BRL
10000 HTG365.31800 BRL