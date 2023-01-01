10 بوليفيانو بوليفي إلى كرونة نروجية

تحويل BOB إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bob
١٥٫٤٠ nok

1.00000 BOB = 1.53990 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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BOB إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077689.11451.46511.670050.95418.3986
1GBP1.168511.2592104.1321.712011.951491.1147521.4992
1USD0.9280.794155182.69721.35961.549790.885317.0737
1INR0.01122150.009603170.012092310.01644070.01874050.01070530.20646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / كروني نرويجي
1 BOB1.53990 NOK
5 BOB7.69950 NOK
10 BOB15.39900 NOK
20 BOB30.79800 NOK
50 BOB76.99500 NOK
100 BOB153.99000 NOK
250 BOB384.97500 NOK
500 BOB769.95000 NOK
1000 BOB1539.90000 NOK
2000 BOB3079.80000 NOK
5000 BOB7699.50000 NOK
10000 BOB15399.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Bolivian Boliviano
1 NOK0.64939 BOB
5 NOK3.24696 BOB
10 NOK6.49393 BOB
20 NOK12.98786 BOB
50 NOK32.46965 BOB
100 NOK64.93930 BOB
250 NOK162.34825 BOB
500 NOK324.69650 BOB
1000 NOK649.39300 BOB
2000 NOK1298.78600 BOB
5000 NOK3246.96500 BOB
10000 NOK6493.93000 BOB