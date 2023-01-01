1 دولار برمودي إلى جنيه مانكس

تحويل BMD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١ bmd
٠٫٧٩ imp

1.00000 BMD = 0.79382 IMP

Mid-market exchange rate at 21:25
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أعلى العملات

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11.3637583.3450.913951.646091.340118.83130.793903
1 CAD0.733272161.11460.6701751.207030.98265813.80850.582147
1 INR0.01199830.016362710.01096590.01975030.01607890.2259440.0095255
1 EUR1.094151.4921591.191911.801071.4662720.60430.86865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه جزيرة مان
1 BMD0.79382 IMP
5 BMD3.96910 IMP
10 BMD7.93821 IMP
20 BMD15.87642 IMP
50 BMD39.69105 IMP
100 BMD79.38210 IMP
250 BMD198.45525 IMP
500 BMD396.91050 IMP
1000 BMD793.82100 IMP
2000 BMD1587.64200 IMP
5000 BMD3969.10500 IMP
10000 BMD7938.21000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Bermudan Dollar
1 IMP1.25973 BMD
5 IMP6.29865 BMD
10 IMP12.59730 BMD
20 IMP25.19460 BMD
50 IMP62.98650 BMD
100 IMP125.97300 BMD
250 IMP314.93250 BMD
500 IMP629.86500 BMD
1000 IMP1259.73000 BMD
2000 IMP2519.46000 BMD
5000 IMP6298.65000 BMD
10000 IMP12597.30000 BMD