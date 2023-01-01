دينار بحريني إلى الدولار الغياني

تحويل BHD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٥٥٥٬٤١٤ gyd

1.00000 BHD = 555.41400 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BHD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434511.659440.9571518.2181
1GBP1.1584811.23225102.3751.661811.922391.1088421.1049
1USD0.94010.811524183.081.34861.560060.8998517.1271
1INR0.01131580.009767980.012036610.01623250.01877780.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار غياني
1 BHD555.41400 GYD
5 BHD2777.07000 GYD
10 BHD5554.14000 GYD
20 BHD11108.28000 GYD
50 BHD27770.70000 GYD
100 BHD55541.40000 GYD
250 BHD138853.50000 GYD
500 BHD277707.00000 GYD
1000 BHD555414.00000 GYD
2000 BHD1110828.00000 GYD
5000 BHD2777070.00000 GYD
10000 BHD5554140.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Bahraini Dinar
1 GYD0.00180 BHD
5 GYD0.00900 BHD
10 GYD0.01800 BHD
20 GYD0.03601 BHD
50 GYD0.09002 BHD
100 GYD0.18005 BHD
250 GYD0.45011 BHD
500 GYD0.90023 BHD
1000 GYD1.80046 BHD
2000 GYD3.60092 BHD
5000 GYD9.00230 BHD
10000 GYD18.00460 BHD