مانات أذربيجاني إلى ريال سعودي

تحويل AZN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٢٬٢٠٦٫٣٥ sar

1.00000 AZN = 2.20635 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
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AZN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35331.435281.659540.9573518.2121
1GBP1.1582111.23185102.331.662321.922061.1088121.0931
1USD0.94020.811787183.071.349451.560310.900117.1231
1INR0.01131820.009772330.01203810.01624470.0187830.01083540.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / ريال سعودي
1 AZN2.20635 SAR
5 AZN11.03175 SAR
10 AZN22.06350 SAR
20 AZN44.12700 SAR
50 AZN110.31750 SAR
100 AZN220.63500 SAR
250 AZN551.58750 SAR
500 AZN1103.17500 SAR
1000 AZN2206.35000 SAR
2000 AZN4412.70000 SAR
5000 AZN11031.75000 SAR
10000 AZN22063.50000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / مانات أذربيجان
1 SAR0.45324 AZN
5 SAR2.26619 AZN
10 SAR4.53237 AZN
20 SAR9.06474 AZN
50 SAR22.66185 AZN
100 SAR45.32370 AZN
250 SAR113.30925 AZN
500 SAR226.61850 AZN
1000 SAR453.23700 AZN
2000 SAR906.47400 AZN
5000 SAR2266.18500 AZN
10000 SAR4532.37000 AZN