مانات أذربيجاني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل AZN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٤٬٦٠٢ hkd

1.00000 AZN = 4.60200 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:0 UTC
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AZN إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.34031.434821.658790.957218.2152
1GBP1.1584811.23225102.3381.662181.921641.108921.1015
1USD0.94010.811524183.051.34891.559450.899917.1244
1INR0.01131990.009771510.012040910.0162420.01877730.01083560.206194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار هونغ كونغ
1 AZN4.60200 HKD
5 AZN23.01000 HKD
10 AZN46.02000 HKD
20 AZN92.04000 HKD
50 AZN230.10000 HKD
100 AZN460.20000 HKD
250 AZN1150.50000 HKD
500 AZN2301.00000 HKD
1000 AZN4602.00000 HKD
2000 AZN9204.00000 HKD
5000 AZN23010.00000 HKD
10000 AZN46020.00000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / مانات أذربيجان
100 HKD21.72970 AZN
200 HKD43.45940 AZN
300 HKD65.18910 AZN
500 HKD108.64850 AZN
1000 HKD217.29700 AZN
2000 HKD434.59400 AZN
2500 HKD543.24250 AZN
3000 HKD651.89100 AZN
4000 HKD869.18800 AZN
5000 HKD1086.48500 AZN
10000 HKD2172.97000 AZN
20000 HKD4345.94000 AZN