درام أرميني إلى دولار جزر كايمان

تحويل AMD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٫١٥ kyd

1.00000 AMD = 0.00215 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار جزر كايمان
1 AMD0.00215 KYD
5 AMD0.01074 KYD
10 AMD0.02148 KYD
20 AMD0.04297 KYD
50 AMD0.10742 KYD
100 AMD0.21483 KYD
250 AMD0.53708 KYD
500 AMD1.07417 KYD
1000 AMD2.14833 KYD
2000 AMD4.29666 KYD
5000 AMD10.74165 KYD
10000 AMD21.48330 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / درام أرمينية
1 KYD465.47800 AMD
5 KYD2327.39000 AMD
10 KYD4654.78000 AMD
20 KYD9309.56000 AMD
50 KYD23273.90000 AMD
100 KYD46547.80000 AMD
250 KYD116369.50000 AMD
500 KYD232739.00000 AMD
1000 KYD465478.00000 AMD
2000 KYD930956.00000 AMD
5000 KYD2327390.00000 AMD
10000 KYD4654780.00000 AMD