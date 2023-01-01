درام أرميني إلى فرنك غيني

تحويل AMD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
22225 gnf

1.00000 AMD = 22.22480 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:42 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AMD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062188.36351.433841.658240.956718.2025
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921391.1085721.0911
1USD0.941550.812579183.1971.351.561280.9007517.1382
1INR0.01131690.009766920.012019710.01622650.01876610.01082670.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / Guinean Franc
1 AMD22.22480 GNF
5 AMD111.12400 GNF
10 AMD222.24800 GNF
20 AMD444.49600 GNF
50 AMD1111.24000 GNF
100 AMD2222.48000 GNF
250 AMD5556.20000 GNF
500 AMD11112.40000 GNF
1000 AMD22224.80000 GNF
2000 AMD44449.60000 GNF
5000 AMD111124.00000 GNF
10000 AMD222248.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / درام أرمينية
1 GNF0.04499 AMD
5 GNF0.22497 AMD
10 GNF0.44995 AMD
20 GNF0.89990 AMD
50 GNF2.24974 AMD
100 GNF4.49948 AMD
250 GNF11.24870 AMD
500 GNF22.49740 AMD
1000 GNF44.99480 AMD
2000 GNF89.98960 AMD
5000 GNF224.97400 AMD
10000 GNF449.94800 AMD