درام أرميني إلى فلورن أروبي

تحويل AMD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٫٦٣ awg

1.00000 AMD = 0.00463 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:38 UTC
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AMD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433491.658080.956518.2012
1GBP1.1588811.23075102.3941.661271.921551.1084721.0933
1USD0.94160.812513183.19651.34981.561280.9006517.1386
1INR0.0113180.009766190.012019710.01622420.01876620.01082560.206001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Aruban Florin
1 AMD0.00463 AWG
5 AMD0.02317 AWG
10 AMD0.04633 AWG
20 AMD0.09266 AWG
50 AMD0.23166 AWG
100 AMD0.46331 AWG
250 AMD1.15829 AWG
500 AMD2.31657 AWG
1000 AMD4.63315 AWG
2000 AMD9.26630 AWG
5000 AMD23.16575 AWG
10000 AMD46.33150 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / درام أرمينية
1 AWG215.83600 AMD
5 AWG1079.18000 AMD
10 AWG2158.36000 AMD
20 AWG4316.72000 AMD
50 AWG10791.80000 AMD
100 AWG21583.60000 AMD
250 AWG53959.00000 AMD
500 AWG107918.00000 AMD
1000 AWG215836.00000 AMD
2000 AWG431672.00000 AMD
5000 AWG1079180.00000 AMD
10000 AWG2158360.00000 AMD