1 ليك ألباني إلى ليرة تركية

تحويل ALL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ all
٠٫٣١ try

1.00000 ALL = 0.30638 TRY

Mid-market exchange rate at 20:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85751.07689.79761.461851.635380.947218.6815
1 GBP1.1661811.2547104.7111.704641.906981.1046121.7841
1 USD0.929350.797003183.4551.35861.519870.880317.362
1 INR0.01113620.00955010.011982510.01627940.01821190.01054820.20804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / ليرة تركية
1 ALL0.30638 TRY
5 ALL1.53192 TRY
10 ALL3.06383 TRY
20 ALL6.12766 TRY
50 ALL15.31915 TRY
100 ALL30.63830 TRY
250 ALL76.59575 TRY
500 ALL153.19150 TRY
1000 ALL306.38300 TRY
2000 ALL612.76600 TRY
5000 ALL1531.91500 TRY
10000 ALL3063.83000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / ليك ألباني
1 TRY3.26388 ALL
5 TRY16.31940 ALL
10 TRY32.63880 ALL
20 TRY65.27760 ALL
50 TRY163.19400 ALL
100 TRY326.38800 ALL
250 TRY815.97000 ALL
500 TRY1631.94000 ALL
1000 TRY3263.88000 ALL
2000 TRY6527.76000 ALL
5000 TRY16319.40000 ALL
10000 TRY32638.80000 ALL