ليك ألباني إلى جنيه جيرزي

تحويل ALL إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 all
8.49 jep

1.00000 ALL = 0.00849 JEP

Mid-market exchange rate at 20:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095691.31281.492761.658240.964618.7744
1 GBP1.1528711.2631105.2731.720971.911761.1120621.6447
1 USD0.912750.791703183.3451.36251.513550.880217.1362
1 INR0.01095140.009499110.011998310.01634770.018160.01056090.205606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / جنيه جيرسي
1 ALL0.00849 JEP
5 ALL0.04245 JEP
10 ALL0.08489 JEP
20 ALL0.16978 JEP
50 ALL0.42446 JEP
100 ALL0.84891 JEP
250 ALL2.12228 JEP
500 ALL4.24456 JEP
1000 ALL8.48911 JEP
2000 ALL16.97822 JEP
5000 ALL42.44555 JEP
10000 ALL84.89110 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / ليك ألباني
1 JEP117.79800 ALL
5 JEP588.99000 ALL
10 JEP1177.98000 ALL
20 JEP2355.96000 ALL
50 JEP5889.90000 ALL
100 JEP11779.80000 ALL
250 JEP29449.50000 ALL
500 JEP58899.00000 ALL
1000 JEP117798.00000 ALL
2000 JEP235596.00000 ALL
5000 JEP588990.00000 ALL
10000 JEP1177980.00000 ALL