Albanska lek till Jerseypund

Konvertera ALL till JEP med den verkliga valutakursen

1 000 all
8,45 jep

1.00000 ALL = 0.00845 JEP

Mid-market exchange rate at 13:14
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86681.095191.27871.492731.656860.963918.6781
1 GBP1.1536711.26335105.3031.722071.911421.1120221.5478
1 USD0.913150.791546183.35191.36311.512970.880217.0561
1 INR0.01095550.009496440.011997310.01635360.01815160.010560.204628

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Så här konverterar du albanska lek till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja ALL i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för ALL till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för albansk lek

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Växelkurser Albansk lek/Jerseypund
1 ALL0.00845 JEP
5 ALL0.04225 JEP
10 ALL0.08450 JEP
20 ALL0.16900 JEP
50 ALL0.42250 JEP
100 ALL0.84500 JEP
250 ALL2.11251 JEP
500 ALL4.22501 JEP
1000 ALL8.45003 JEP
2000 ALL16.90006 JEP
5000 ALL42.25015 JEP
10000 ALL84.50030 JEP
Växelkurser Jerseypund/Albansk lek
1 JEP118.34300 ALL
5 JEP591.71500 ALL
10 JEP1183.43000 ALL
20 JEP2366.86000 ALL
50 JEP5917.15000 ALL
100 JEP11834.30000 ALL
250 JEP29585.75000 ALL
500 JEP59171.50000 ALL
1000 JEP118343.00000 ALL
2000 JEP236686.00000 ALL
5000 JEP591715.00000 ALL
10000 JEP1183430.00000 ALL