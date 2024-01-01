Албанские леки в джерсийские фунты

Сконвертируйте ALL в JEP по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = £0,008453 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 ALL в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00860,0086
Низкий0,00840,0084
В среднем0,00850,0085
Изменение-0.24%-1.14%
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Соотношение 1 ALL к JEP

За последние 30 дней максимальный курс ALL к JEP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к JEP в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к JEP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к JEP в процентном соотношении составило -1.14.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Фунт Джерси
1 ALL0,00845 JEP
5 ALL0,04227 JEP
10 ALL0,08453 JEP
20 ALL0,16906 JEP
50 ALL0,42266 JEP
100 ALL0,84532 JEP
250 ALL2,11331 JEP
500 ALL4,22662 JEP
1000 ALL8,45323 JEP
2000 ALL16,90646 JEP
5000 ALL42,26615 JEP
10000 ALL84,53230 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Албанский лек
1 JEP118,29800 ALL
5 JEP591,49000 ALL
10 JEP1 182,98000 ALL
20 JEP2 365,96000 ALL
50 JEP5 914,90000 ALL
100 JEP11 829,80000 ALL
250 JEP29 574,50000 ALL
500 JEP59 149,00000 ALL
1000 JEP118 298,00000 ALL
2000 JEP236 596,00000 ALL
5000 JEP591 490,00000 ALL
10000 JEP1 182 980,00000 ALL