5 албанских леков в джерсийские фунты
Сконвертируйте ALL в JEP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса ALL к JEP
1 ALL = 0,00845 JEP
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 ALL в JEP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0086
|0,0086
|Низкий
|0,0084
|0,0084
|В среднем
|0,0085
|0,0085
|Изменение
|-0.24%
|-1.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ALL к JEP
За последние 30 дней максимальный курс ALL к JEP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к JEP в процентном соотношении составило -0.24.
За последние 90 дней максимальный курс ALL к JEP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к JEP в процентном соотношении составило -1.14.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из албанских леков в джерсийские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Джерси / Албанский лек
|1 JEP
|118,29800 ALL
|5 JEP
|591,49000 ALL
|10 JEP
|1 182,98000 ALL
|20 JEP
|2 365,96000 ALL
|50 JEP
|5 914,90000 ALL
|100 JEP
|11 829,80000 ALL
|250 JEP
|29 574,50000 ALL
|500 JEP
|59 149,00000 ALL
|1000 JEP
|118 298,00000 ALL
|2000 JEP
|236 596,00000 ALL
|5000 JEP
|591 490,00000 ALL
|10000 JEP
|1 182 980,00000 ALL