ألف كواشا زامبي إلى شلن كيني

تحويل ZMW إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 zmw
6598 kes

1.00000 ZMW = 6.59805 KES

Mid-market exchange rate at 08:25
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.921751.369751.3491.5417883.21850.80752618.1764
1 EUR1.084911.486041.463531.6726890.28380.876119.7196
1 CAD0.730060.67292910.9848511.1255960.75450.58954313.2699
1 SGD0.741290.6832791.0153811.1429161.6890.59861113.474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / شلن كيني
1 ZMW6.59805 KES
5 ZMW32.99025 KES
10 ZMW65.98050 KES
20 ZMW131.96100 KES
50 ZMW329.90250 KES
100 ZMW659.80500 KES
250 ZMW1649.51250 KES
500 ZMW3299.02500 KES
1000 ZMW6598.05000 KES
2000 ZMW13196.10000 KES
5000 ZMW32990.25000 KES
10000 ZMW65980.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / زيميو
1 KES0.15156 ZMW
5 KES0.75780 ZMW
10 KES1.51560 ZMW
20 KES3.03120 ZMW
50 KES7.57800 ZMW
100 KES15.15600 ZMW
250 KES37.89000 ZMW
500 KES75.78000 ZMW
1000 KES151.56000 ZMW
2000 KES303.12000 ZMW
5000 KES757.80000 ZMW
10000 KES1515.60000 ZMW