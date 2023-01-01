1 راند جنوب إفريقي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل ZAR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
0.10 bam

1.00000 ZAR = 0.09911 BAM

Mid-market exchange rate at 04:52
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8068750.9228612.751.5459523.25815.4617.3173
1 GBP1.2393511.14377759.4121.9159828.824819.160421.4622
1 EUR1.08360.87431663.9761.675225.202416.752518.765
1 XOF0.001631990.001316810.0015060810.002522980.03795680.02523050.0282616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ZAR0.09911 BAM
5 ZAR0.49557 BAM
10 ZAR0.99115 BAM
20 ZAR1.98230 BAM
50 ZAR4.95575 BAM
100 ZAR9.91149 BAM
250 ZAR24.77873 BAM
500 ZAR49.55745 BAM
1000 ZAR99.11490 BAM
2000 ZAR198.22980 BAM
5000 ZAR495.57450 BAM
10000 ZAR991.14900 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / راند جنوب أفريقيا
1 BAM10.08930 ZAR
5 BAM50.44650 ZAR
10 BAM100.89300 ZAR
20 BAM201.78600 ZAR
50 BAM504.46500 ZAR
100 BAM1008.93000 ZAR
250 BAM2522.32500 ZAR
500 BAM5044.65000 ZAR
1000 BAM10089.30000 ZAR
2000 BAM20178.60000 ZAR
5000 BAM50446.50000 ZAR
10000 BAM100893.00000 ZAR