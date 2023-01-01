ألف فرنك سويسري إلى متكال موزمبيقي

تحويل XPF إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
٥٧٨٫٥٥ mzn

1.00000 XPF = 0.57855 MZN

Mid-market exchange rate at 03:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874451.083290.10331.48481.674710.962718.7634
1 GBP1.1435811.2387103.0381.697951.915121.1009221.457
1 USD0.92320.807298183.18251.370751.546070.8887517.3222
1 INR0.01109840.009705140.012021810.01647880.01858650.01068430.208243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ميثامبيكان
1 XPF0.57855 MZN
5 XPF2.89276 MZN
10 XPF5.78551 MZN
20 XPF11.57102 MZN
50 XPF28.92755 MZN
100 XPF57.85510 MZN
250 XPF144.63775 MZN
500 XPF289.27550 MZN
1000 XPF578.55100 MZN
2000 XPF1157.10200 MZN
5000 XPF2892.75500 MZN
10000 XPF5785.51000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / فرنك الـ CFP
1 MZN1.72846 XPF
5 MZN8.64230 XPF
10 MZN17.28460 XPF
20 MZN34.56920 XPF
50 MZN86.42300 XPF
100 MZN172.84600 XPF
250 MZN432.11500 XPF
500 MZN864.23000 XPF
1000 MZN1728.46000 XPF
2000 MZN3456.92000 XPF
5000 MZN8642.30000 XPF
10000 MZN17284.60000 XPF