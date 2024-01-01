20 متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

تحويل MZN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
34 xpf

1.00000 MZN = 1.71894 XPF

Mid-market exchange rate at 02:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563851.0839589.80911.470321.662370.95772518.4446
1 GBP1.167711.26575104.8721.716931.941191.1183321.5381
1 USD0.922550.790045182.85351.356451.533620.8835517.0161
1 INR0.01113470.009535450.012069510.01637170.01851010.0106640.205376

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / فرنك الـ CFP
1 MZN1.71894 XPF
5 MZN8.59470 XPF
10 MZN17.18940 XPF
20 MZN34.37880 XPF
50 MZN85.94700 XPF
100 MZN171.89400 XPF
250 MZN429.73500 XPF
500 MZN859.47000 XPF
1000 MZN1718.94000 XPF
2000 MZN3437.88000 XPF
5000 MZN8594.70000 XPF
10000 MZN17189.40000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ميثامبيكان
1 XPF0.58175 MZN
5 XPF2.90877 MZN
10 XPF5.81754 MZN
20 XPF11.63508 MZN
50 XPF29.08770 MZN
100 XPF58.17540 MZN
250 XPF145.43850 MZN
500 XPF290.87700 MZN
1000 XPF581.75400 MZN
2000 XPF1163.50800 MZN
5000 XPF2908.77000 MZN
10000 XPF5817.54000 MZN