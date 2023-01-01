1 فرنك وسط إفريقي إلى دولار سنغافوري

تحويل XAF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 xaf
0.00 sgd

1.00000 XAF = 0.00218 SGD

Mid-market exchange rate at 20:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87371.084590.20331.484191.666540.963418.783
1 GBP1.1445611.24135103.2491.698851.907571.1026721.4996
1 USD0.922050.805575183.1751.368551.536690.888417.3195
1 INR0.01108610.00968530.012022810.01645390.01847540.01068110.20823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار سنغافورة
1 XAF0.00218 SGD
5 XAF0.01091 SGD
10 XAF0.02181 SGD
20 XAF0.04362 SGD
50 XAF0.10905 SGD
100 XAF0.21811 SGD
250 XAF0.54527 SGD
500 XAF1.09055 SGD
1000 XAF2.18109 SGD
2000 XAF4.36218 SGD
5000 XAF10.90545 SGD
10000 XAF21.81090 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / فرنك فرنك بيك
1 SGD458.48600 XAF
5 SGD2292.43000 XAF
10 SGD4584.86000 XAF
20 SGD9169.72000 XAF
50 SGD22924.30000 XAF
100 SGD45848.60000 XAF
250 SGD114621.50000 XAF
500 SGD229243.00000 XAF
1000 SGD458486.00000 XAF
2000 SGD916972.00000 XAF
5000 SGD2292430.00000 XAF
10000 SGD4584860.00000 XAF