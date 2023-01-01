100 فرنك وسط إفريقي إلى درهم مغربي

تحويل XAF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

100 xaf
1.64 mad

1.00000 XAF = 0.01641 MAD

Mid-market exchange rate at 19:52
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.20151.368450.92210.8052181.35041.5362283.175
1 ZAR0.054940510.07518340.05065980.04423910.07419170.08440054.56968
1 CAD0.73075413.300810.6738160.5884160.986811.122660.7804
1 EUR1.084519.73951.4840810.873251.464511.6660390.2033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الدرهم المغربي
1 XAF0.01641 MAD
5 XAF0.08203 MAD
10 XAF0.16406 MAD
20 XAF0.32813 MAD
50 XAF0.82031 MAD
100 XAF1.64063 MAD
250 XAF4.10157 MAD
500 XAF8.20315 MAD
1000 XAF16.40630 MAD
2000 XAF32.81260 MAD
5000 XAF82.03150 MAD
10000 XAF164.06300 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك فرنك بيك
1 MAD60.95210 XAF
5 MAD304.76050 XAF
10 MAD609.52100 XAF
20 MAD1219.04200 XAF
50 MAD3047.60500 XAF
100 MAD6095.21000 XAF
250 MAD15238.02500 XAF
500 MAD30476.05000 XAF
1000 MAD60952.10000 XAF
2000 MAD121904.20000 XAF
5000 MAD304760.50000 XAF
10000 MAD609521.00000 XAF