10 فرنك وسط إفريقي إلى دينار أردني

تحويل XAF إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xaf
٠٫٠١١ jod

1.00000 XAF = 0.00115 JOD

Mid-market exchange rate at 19:41
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19891.36790.92190.8053481.350351.5358683.175
1 ZAR0.054948510.07516390.05065770.04425250.07419950.08439314.57033
1 CAD0.73104813.304310.6739630.5887470.987171.1227960.8049
1 EUR1.084719.74031.4837610.87361.464721.6659590.2199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

XAF إلى ZAR

XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

XAF إلى GBP

XAF إلى SGD

XAF إلى AUD

XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الدينار الأردني
1 XAF0.00115 JOD
5 XAF0.00573 JOD
10 XAF0.01146 JOD
20 XAF0.02292 JOD
50 XAF0.05729 JOD
100 XAF0.11459 JOD
250 XAF0.28647 JOD
500 XAF0.57293 JOD
1000 XAF1.14586 JOD
2000 XAF2.29172 JOD
5000 XAF5.72930 JOD
10000 XAF11.45860 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / فرنك فرنك بيك
1 JOD872.70700 XAF
5 JOD4363.53500 XAF
10 JOD8727.07000 XAF
20 JOD17454.14000 XAF
50 JOD43635.35000 XAF
100 JOD87270.70000 XAF
250 JOD218176.75000 XAF
500 JOD436353.50000 XAF
1000 JOD872707.00000 XAF
2000 JOD1745414.00000 XAF
5000 JOD4363535.00000 XAF
10000 JOD8727070.00000 XAF