تحويل USD إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى فاتو فانواتي

1 usd
121 vuv

$1.000 USD = VT120.5 VUV

Mid-market exchange rate at 02:11
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,01560.982116.61710.6830.5785.30213.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / فاتو فانواتو
1 USD١٢٠٫٥٢٠٠٠ VUV
5 USD٦٠٢٫٦٠٠٠٠ VUV
10 USD١٬٢٠٥٫٢٠٠٠٠ VUV
20 USD٢٬٤١٠٫٤٠٠٠٠ VUV
50 USD٦٬٠٢٦٫٠٠٠٠٠ VUV
100 USD١٢٬٠٥٢٫٠٠٠٠٠ VUV
250 USD٣٠٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ VUV
500 USD٦٠٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ VUV
1000 USD١٢٠٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ VUV
2000 USD٢٤١٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ VUV
5000 USD٦٠٢٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ VUV
10000 USD١٬٢٠٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / دولار أمريكي
1 VUV٠٫٠٠٨٣٠ USD
5 VUV٠٫٠٤١٤٩ USD
10 VUV٠٫٠٨٢٩٧ USD
20 VUV٠٫١٦٥٩٥ USD
50 VUV٠٫٤١٤٨٧ USD
100 VUV٠٫٨٢٩٧٤ USD
250 VUV٢٫٠٧٤٣٥ USD
500 VUV٤٫١٤٨٦٩ USD
1000 VUV٨٫٢٩٧٣٨ USD
2000 VUV١٦٫٥٩٤٧٦ USD
5000 VUV٤١٫٤٨٦٩٠ USD
10000 VUV٨٢٫٩٧٣٨٠ USD