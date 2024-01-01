شلن أوغندي إلى شلن تنزاني

تحويل UGX إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ugx
729.10 tzs

Ush1.000 UGX = tzs0.7291 TZS

Mid-market exchange rate at 06:38
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UGX إلى TZS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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TZS

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4720.8971.3040.75683.9571,589.91.346
1 AUD0.67910.6090.8860.51457.0191,079.780.914
1 EUR1.1151.64111.4530.84393.571,771.941.501
1 SGD0.7671.1290.68810.5864.3771,219.111.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / الشلن التنزاني
1 UGX٠٫٧٢٩١٠ TZS
5 UGX٣٫٦٤٥٤٨ TZS
10 UGX٧٫٢٩٠٩٥ TZS
20 UGX١٤٫٥٨١٩٠ TZS
50 UGX٣٦٫٤٥٤٧٥ TZS
100 UGX٧٢٫٩٠٩٥٠ TZS
250 UGX١٨٢٫٢٧٣٧٥ TZS
500 UGX٣٦٤٫٥٤٧٥٠ TZS
1000 UGX٧٢٩٫٠٩٥٠٠ TZS
2000 UGX١٬٤٥٨٫١٩٠٠٠ TZS
5000 UGX٣٬٦٤٥٫٤٧٥٠٠ TZS
10000 UGX٧٬٢٩٠٫٩٥٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن أوغندي
1 TZS١٫٣٧١٥٦ UGX
5 TZS٦٫٨٥٧٨٠ UGX
10 TZS١٣٫٧١٥٦٠ UGX
20 TZS٢٧٫٤٣١٢٠ UGX
50 TZS٦٨٫٥٧٨٠٠ UGX
100 TZS١٣٧٫١٥٦٠٠ UGX
250 TZS٣٤٢٫٨٩٠٠٠ UGX
500 TZS٦٨٥٫٧٨٠٠٠ UGX
1000 TZS١٬٣٧١٫٥٦٠٠٠ UGX
2000 TZS٢٬٧٤٣٫١٢٠٠٠ UGX
5000 TZS٦٬٨٥٧٫٨٠٠٠٠ UGX
10000 TZS١٣٬٧١٥٫٦٠٠٠٠ UGX