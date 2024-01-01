Uganda şilininden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile UGX → TZS çevirin

1.000 ugx
655,77 tzs

1.00000 UGX = 0.65577 TZS

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.076489.34791.45051.652310.947818.3571
1 GBP1.1693211.25865104.4761.696091.932071.1082821.4653
1 USD0.929050.794502183.00621.347551.535040.8805517.0542
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623430.0184930.01060820.205457

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Uganda şilininden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Tanzanya Şilini
1 UGX0.65577 TZS
5 UGX3.27887 TZS
10 UGX6.55774 TZS
20 UGX13.11548 TZS
50 UGX32.78870 TZS
100 UGX65.57740 TZS
250 UGX163.94350 TZS
500 UGX327.88700 TZS
1000 UGX655.77400 TZS
2000 UGX1311.54800 TZS
5000 UGX3278.87000 TZS
10000 UGX6557.74000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Uganda Şilini
1 TZS1.52492 UGX
5 TZS7.62460 UGX
10 TZS15.24920 UGX
20 TZS30.49840 UGX
50 TZS76.24600 UGX
100 TZS152.49200 UGX
250 TZS381.23000 UGX
500 TZS762.46000 UGX
1000 TZS1524.92000 UGX
2000 TZS3049.84000 UGX
5000 TZS7624.60000 UGX
10000 TZS15249.20000 UGX