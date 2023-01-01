20 Tanzanya şilininden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile TZS → UGX çevirin

20 tzs
30 ugx

1.00000 TZS = 1.49801 UGX

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → UGX çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 UGX
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Uganda Şilini
1 TZS1.49801 UGX
5 TZS7.49005 UGX
10 TZS14.98010 UGX
20 TZS29.96020 UGX
50 TZS74.90050 UGX
100 TZS149.80100 UGX
250 TZS374.50250 UGX
500 TZS749.00500 UGX
1000 TZS1498.01000 UGX
2000 TZS2996.02000 UGX
5000 TZS7490.05000 UGX
10000 TZS14980.10000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Tanzanya Şilini
1 UGX0.66755 TZS
5 UGX3.33776 TZS
10 UGX6.67553 TZS
20 UGX13.35106 TZS
50 UGX33.37765 TZS
100 UGX66.75530 TZS
250 UGX166.88825 TZS
500 UGX333.77650 TZS
1000 UGX667.55300 TZS
2000 UGX1335.10600 TZS
5000 UGX3337.76500 TZS
10000 UGX6675.53000 TZS