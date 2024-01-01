هريفنا أوكرانية إلى روبل بيلاروسي

تحويل UAH إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
79.76 byn

₴1.000 UAH = Br0.07976 BYN

Mid-market exchange rate at 03:34
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UAH إلى BYN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BYN

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18611.7261.78223.5141.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل البيلاروسي
1 UAH٠٫٠٧٩٧٦ BYN
5 UAH٠٫٣٩٨٧٩ BYN
10 UAH٠٫٧٩٧٥٧ BYN
20 UAH١٫٥٩٥١٤ BYN
50 UAH٣٫٩٨٧٨٥ BYN
100 UAH٧٫٩٧٥٧١ BYN
250 UAH١٩٫٩٣٩٢٨ BYN
500 UAH٣٩٫٨٧٨٥٥ BYN
1000 UAH٧٩٫٧٥٧١٠ BYN
2000 UAH١٥٩٫٥١٤٢٠ BYN
5000 UAH٣٩٨٫٧٨٥٥٠ BYN
10000 UAH٧٩٧٫٥٧١٠٠ BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 BYN١٢٫٥٣٨١٠ UAH
5 BYN٦٢٫٦٩٠٥٠ UAH
10 BYN١٢٥٫٣٨١٠٠ UAH
20 BYN٢٥٠٫٧٦٢٠٠ UAH
50 BYN٦٢٦٫٩٠٥٠٠ UAH
100 BYN١٬٢٥٣٫٨١٠٠٠ UAH
250 BYN٣٬١٣٤٫٥٢٥٠٠ UAH
500 BYN٦٬٢٦٩٫٠٥٠٠٠ UAH
1000 BYN١٢٬٥٣٨٫١٠٠٠٠ UAH
2000 BYN٢٥٬٠٧٦٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 BYN٦٢٬٦٩٠٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 BYN١٢٥٬٣٨١٫٠٠٠٠٠ UAH