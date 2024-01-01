ألف هريفنا أوكرانية إلى روبل بيلاروسي

تحويل UAH إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
84.97 byn

1.000 UAH = 0.08497 BYN

Mid-market exchange rate at 06:09
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٧٩٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٨٫٦٦١٫٥١١
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٣٩٢١٫٦٥١
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠١٩1١٫٧٠٤١٫٧٢٦٢٣٫٨٧١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل البيلاروسي
1 UAH٠٫٠٨٤٩٧ BYN
5 UAH٠٫٤٢٤٨٦ BYN
10 UAH٠٫٨٤٩٧٢ BYN
20 UAH١٫٦٩٩٤٣ BYN
50 UAH٤٫٢٤٨٥٨ BYN
100 UAH٨٫٤٩٧١٥ BYN
250 UAH٢١٫٢٤٢٨٨ BYN
500 UAH٤٢٫٤٨٥٧٥ BYN
1000 UAH٨٤٫٩٧١٥٠ BYN
2000 UAH١٦٩٫٩٤٣٠٠ BYN
5000 UAH٤٢٤٫٨٥٧٥٠ BYN
10000 UAH٨٤٩٫٧١٥٠٠ BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 BYN١١٫٧٦٨٦٠ UAH
5 BYN٥٨٫٨٤٣٠٠ UAH
10 BYN١١٧٫٦٨٦٠٠ UAH
20 BYN٢٣٥٫٣٧٢٠٠ UAH
50 BYN٥٨٨٫٤٣٠٠٠ UAH
100 BYN١٬١٧٦٫٨٦٠٠٠ UAH
250 BYN٢٬٩٤٢٫١٥٠٠٠ UAH
500 BYN٥٬٨٨٤٫٣٠٠٠٠ UAH
1000 BYN١١٬٧٦٨٫٦٠٠٠٠ UAH
2000 BYN٢٣٬٥٣٧٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 BYN٥٨٬٨٤٣٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 BYN١١٧٬٦٨٦٫٠٠٠٠٠ UAH