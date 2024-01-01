5 دينار تونسي إلى سيدي غاني

تحويل TND إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
20.27 ghs

1.000 TND = 4.054 GHS

Mid-market exchange rate at 09:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٤٤١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Ghanaian Cedi
1 TND٤٫٠٥٣٧٥ GHS
5 TND٢٠٫٢٦٨٧٥ GHS
10 TND٤٠٫٥٣٧٥٠ GHS
20 TND٨١٫٠٧٥٠٠ GHS
50 TND٢٠٢٫٦٨٧٥٠ GHS
100 TND٤٠٥٫٣٧٥٠٠ GHS
250 TND١٬٠١٣٫٤٣٧٥٠ GHS
500 TND٢٬٠٢٦٫٨٧٥٠٠ GHS
1000 TND٤٬٠٥٣٫٧٥٠٠٠ GHS
2000 TND٨٬١٠٧٫٥٠٠٠٠ GHS
5000 TND٢٠٬٢٦٨٫٧٥٠٠٠ GHS
10000 TND٤٠٬٥٣٧٫٥٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Tunisian Dinar
1 GHS٠٫٢٤٦٦٩ TND
5 GHS١٫٢٣٣٤٣ TND
10 GHS٢٫٤٦٦٨٥ TND
20 GHS٤٫٩٣٣٧٠ TND
50 GHS١٢٫٣٣٤٢٥ TND
100 GHS٢٤٫٦٦٨٥٠ TND
250 GHS٦١٫٦٧١٢٥ TND
500 GHS١٢٣٫٣٤٢٥٠ TND
1000 GHS٢٤٦٫٦٨٥٠٠ TND
2000 GHS٤٩٣٫٣٧٠٠٠ TND
5000 GHS١٬٢٣٣٫٤٢٥٠٠ TND
10000 GHS٢٬٤٦٦٫٨٥٠٠٠ TND