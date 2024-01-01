10 دينار تونسي إلى سيدي غاني

تحويل TND إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
40.53 ghs

1.000 TND = 4.053 GHS

Mid-market exchange rate at 09:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٣٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Ghanaian Cedi
1 TND٤٫٠٥٣٤٩ GHS
5 TND٢٠٫٢٦٧٤٥ GHS
10 TND٤٠٫٥٣٤٩٠ GHS
20 TND٨١٫٠٦٩٨٠ GHS
50 TND٢٠٢٫٦٧٤٥٠ GHS
100 TND٤٠٥٫٣٤٩٠٠ GHS
250 TND١٬٠١٣٫٣٧٢٥٠ GHS
500 TND٢٬٠٢٦٫٧٤٥٠٠ GHS
1000 TND٤٬٠٥٣٫٤٩٠٠٠ GHS
2000 TND٨٬١٠٦٫٩٨٠٠٠ GHS
5000 TND٢٠٬٢٦٧٫٤٥٠٠٠ GHS
10000 TND٤٠٬٥٣٤٫٩٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Tunisian Dinar
1 GHS٠٫٢٤٦٧٠ TND
5 GHS١٫٢٣٣٥١ TND
10 GHS٢٫٤٦٧٠١ TND
20 GHS٤٫٩٣٤٠٢ TND
50 GHS١٢٫٣٣٥٠٥ TND
100 GHS٢٤٫٦٧٠١٠ TND
250 GHS٦١٫٦٧٥٢٥ TND
500 GHS١٢٣٫٣٥٠٥٠ TND
1000 GHS٢٤٦٫٧٠١٠٠ TND
2000 GHS٤٩٣٫٤٠٢٠٠ TND
5000 GHS١٬٢٣٣٫٥٠٥٠٠ TND
10000 GHS٢٬٤٦٧٫٠١٠٠٠ TND