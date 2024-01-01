ألف دينار تونسي إلى سيدي غاني

تحويل TND إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
4,053.68 ghs

1.000 TND = 4.054 GHS

Mid-market exchange rate at 09:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٤٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Ghanaian Cedi
1 TND٤٫٠٥٣٦٨ GHS
5 TND٢٠٫٢٦٨٤٠ GHS
10 TND٤٠٫٥٣٦٨٠ GHS
20 TND٨١٫٠٧٣٦٠ GHS
50 TND٢٠٢٫٦٨٤٠٠ GHS
100 TND٤٠٥٫٣٦٨٠٠ GHS
250 TND١٬٠١٣٫٤٢٠٠٠ GHS
500 TND٢٬٠٢٦٫٨٤٠٠٠ GHS
1000 TND٤٬٠٥٣٫٦٨٠٠٠ GHS
2000 TND٨٬١٠٧٫٣٦٠٠٠ GHS
5000 TND٢٠٬٢٦٨٫٤٠٠٠٠ GHS
10000 TND٤٠٬٥٣٦٫٨٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Tunisian Dinar
1 GHS٠٫٢٤٦٦٩ TND
5 GHS١٫٢٣٣٤٥ TND
10 GHS٢٫٤٦٦٨٩ TND
20 GHS٤٫٩٣٣٧٨ TND
50 GHS١٢٫٣٣٤٤٥ TND
100 GHS٢٤٫٦٦٨٩٠ TND
250 GHS٦١٫٦٧٢٢٥ TND
500 GHS١٢٣٫٣٤٤٥٠ TND
1000 GHS٢٤٦٫٦٨٩٠٠ TND
2000 GHS٤٩٣٫٣٧٨٠٠ TND
5000 GHS١٬٢٣٣٫٤٤٥٠٠ TND
10000 GHS٢٬٤٦٦٫٨٩٠٠٠ TND