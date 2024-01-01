20 منات تركمانستاني إلى بات تايلاندي

تحويل TMT إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

20 tmt
203.27 thb

1.000 TMT = 10.16 THB

Mid-market exchange rate at 08:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٤١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٥٦١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / باهت تايلندي
1 TMT١٠٫١٦٣٣٠ THB
5 TMT٥٠٫٨١٦٥٠ THB
10 TMT١٠١٫٦٣٣٠٠ THB
20 TMT٢٠٣٫٢٦٦٠٠ THB
50 TMT٥٠٨٫١٦٥٠٠ THB
100 TMT١٬٠١٦٫٣٣٠٠٠ THB
250 TMT٢٬٥٤٠٫٨٢٥٠٠ THB
500 TMT٥٬٠٨١٫٦٥٠٠٠ THB
1000 TMT١٠٬١٦٣٫٣٠٠٠٠ THB
2000 TMT٢٠٬٣٢٦٫٦٠٠٠٠ THB
5000 TMT٥٠٬٨١٦٫٥٠٠٠٠ THB
10000 TMT١٠١٬٦٣٣٫٠٠٠٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Turkmenistani Manat
1 THB٠٫٠٩٨٣٩ TMT
5 THB٠٫٤٩١٩٧ TMT
10 THB٠٫٩٨٣٩٣ TMT
20 THB١٫٩٦٧٨٧ TMT
50 THB٤٫٩١٩٦٧ TMT
100 THB٩٫٨٣٩٣٤ TMT
250 THB٢٤٫٥٩٨٣٥ TMT
500 THB٤٩٫١٩٦٧٠ TMT
1000 THB٩٨٫٣٩٣٤٠ TMT
2000 THB١٩٦٫٧٨٦٨٠ TMT
5000 THB٤٩١٫٩٦٧٠٠ TMT
10000 THB٩٨٣٫٩٣٤٠٠ TMT