2,000 منات تركمانستاني إلى جنيه جيرزي

تحويل TMT إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tmt
446.64 jep

1.000 TMT = 0.2233 JEP

Mid-market exchange rate at 08:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٤١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٦١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٥٠٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه جيرسي
1 TMT٠٫٢٢٣٣٢ JEP
5 TMT١٫١١٦٦٠ JEP
10 TMT٢٫٢٣٣١٩ JEP
20 TMT٤٫٤٦٦٣٨ JEP
50 TMT١١٫١٦٥٩٥ JEP
100 TMT٢٢٫٣٣١٩٠ JEP
250 TMT٥٥٫٨٢٩٧٥ JEP
500 TMT١١١٫٦٥٩٥٠ JEP
1000 TMT٢٢٣٫٣١٩٠٠ JEP
2000 TMT٤٤٦٫٦٣٨٠٠ JEP
5000 TMT١٬١١٦٫٥٩٥٠٠ JEP
10000 TMT٢٬٢٣٣٫١٩٠٠٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Turkmenistani Manat
1 JEP٤٫٤٧٧٩٠ TMT
5 JEP٢٢٫٣٨٩٥٠ TMT
10 JEP٤٤٫٧٧٩٠٠ TMT
20 JEP٨٩٫٥٥٨٠٠ TMT
50 JEP٢٢٣٫٨٩٥٠٠ TMT
100 JEP٤٤٧٫٧٩٠٠٠ TMT
250 JEP١٬١١٩٫٤٧٥٠٠ TMT
500 JEP٢٬٢٣٨٫٩٥٠٠٠ TMT
1000 JEP٤٬٤٧٧٫٩٠٠٠٠ TMT
2000 JEP٨٬٩٥٥٫٨٠٠٠٠ TMT
5000 JEP٢٢٬٣٨٩٫٥٠٠٠٠ TMT
10000 JEP٤٤٬٧٧٩٫٠٠٠٠٠ TMT