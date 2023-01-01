ألف ريال قطري إلى دونغ فيتنامي

تحويل QAR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
٦٬٦٧٦٬٧٢٠ vnd

1.00000 QAR = 6676.72000 VND

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.221.36515285.3750.8065820.9311781.5461.53822
1INR0.012016310.01640413.429160.009692160.01118849.391320.0184838
1CAD0.7325260.96031209.0430.5908370.682049572.4981.12678
1PKR0.003504160.2916160.0047837110.002826390.003262722.738660.00539019

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Vietnamese Dong
1 QAR6676.72000 VND
5 QAR33383.60000 VND
10 QAR66767.20000 VND
20 QAR133534.40000 VND
50 QAR333836.00000 VND
100 QAR667672.00000 VND
250 QAR1669180.00000 VND
500 QAR3338360.00000 VND
1000 QAR6676720.00000 VND
2000 QAR13353440.00000 VND
5000 QAR33383600.00000 VND
10000 QAR66767200.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الريال القطري
1 VND0.00015 QAR
5 VND0.00075 QAR
10 VND0.00150 QAR
20 VND0.00300 QAR
50 VND0.00749 QAR
100 VND0.01498 QAR
250 VND0.03744 QAR
500 VND0.07489 QAR
1000 VND0.14977 QAR
2000 VND0.29955 QAR
5000 VND0.74887 QAR
10000 VND1.49774 QAR