5 ريال قطري إلى شلن كيني

تحويل QAR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
٢٠٧ kes

1.00000 QAR = 41.46730 KES

Mid-market exchange rate at 11:33
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.19231.364285.3750.8049590.93025781.5431.53633
1INR0.012020310.01639573.430310.009675880.01118229.394420.0184673
1CAD0.73313860.99141209.2190.5901460.68202572.9791.12634
1PKR0.003504160.2915190.0047796810.00282070.003259842.738650.00538356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / شلن كيني
1 QAR41.46730 KES
5 QAR207.33650 KES
10 QAR414.67300 KES
20 QAR829.34600 KES
50 QAR2073.36500 KES
100 QAR4146.73000 KES
250 QAR10366.82500 KES
500 QAR20733.65000 KES
1000 QAR41467.30000 KES
2000 QAR82934.60000 KES
5000 QAR207336.50000 KES
10000 QAR414673.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الريال القطري
1 KES0.02412 QAR
5 KES0.12058 QAR
10 KES0.24115 QAR
20 KES0.48231 QAR
50 KES1.20577 QAR
100 KES2.41154 QAR
250 KES6.02885 QAR
500 KES12.05770 QAR
1000 KES24.11540 QAR
2000 KES48.23080 QAR
5000 KES120.57700 QAR
10000 KES241.15400 QAR