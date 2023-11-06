5 زلوتي بولندي إلى رينغيت ماليزي

تحويل PLN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ pln
٥٫٦١ myr

1.00000 PLN = 1.12203 MYR

Mid-market exchange rate at 07:23
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93110.80700583.20750.89711297.6811.027222.7538
1EUR1.07410.866789.36490.96351393.7111.843224.4375
1GBP1.239151.15381103.1071.111691608.0213.664728.196
1INR0.01201810.01119010.009698710.010781515.59570.1325270.273457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / رينغيت ماليزي
1 PLN1.12203 MYR
5 PLN5.61015 MYR
10 PLN11.22030 MYR
20 PLN22.44060 MYR
50 PLN56.10150 MYR
100 PLN112.20300 MYR
250 PLN280.50750 MYR
500 PLN561.01500 MYR
1000 PLN1122.03000 MYR
2000 PLN2244.06000 MYR
5000 PLN5610.15000 MYR
10000 PLN11220.30000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الزلوتي البولندي
1 MYR0.89124 PLN
5 MYR4.45620 PLN
10 MYR8.91239 PLN
20 MYR17.82478 PLN
50 MYR44.56195 PLN
100 MYR89.12390 PLN
250 MYR222.80975 PLN
500 MYR445.61950 PLN
1000 MYR891.23900 PLN
2000 MYR1782.47800 PLN
5000 MYR4456.19500 PLN
10000 MYR8912.39000 PLN