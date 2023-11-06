1 زلوتي بولندي إلى رينغيت ماليزي

تحويل PLN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
١٫١٢ myr

1.00000 PLN = 1.12201 MYR

Mid-market exchange rate at 07:22
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931150.80703783.2020.89711297.6711.027422.754
1EUR1.0739510.866789.35480.96351393.6311.842824.4365
1GBP1.23911.15381103.0961.111691607.9413.664228.1949
1INR0.01201890.01119130.0096997410.010782215.59660.1325380.273477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / رينغيت ماليزي
1 PLN1.12201 MYR
5 PLN5.61005 MYR
10 PLN11.22010 MYR
20 PLN22.44020 MYR
50 PLN56.10050 MYR
100 PLN112.20100 MYR
250 PLN280.50250 MYR
500 PLN561.00500 MYR
1000 PLN1122.01000 MYR
2000 PLN2244.02000 MYR
5000 PLN5610.05000 MYR
10000 PLN11220.10000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الزلوتي البولندي
1 MYR0.89126 PLN
5 MYR4.45630 PLN
10 MYR8.91260 PLN
20 MYR17.82520 PLN
50 MYR44.56300 PLN
100 MYR89.12600 PLN
250 MYR222.81500 PLN
500 MYR445.63000 PLN
1000 MYR891.26000 PLN
2000 MYR1782.52000 PLN
5000 MYR4456.30000 PLN
10000 MYR8912.60000 PLN