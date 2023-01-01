1 روبية باكستانية إلى بات تايلاندي

تحويل PKR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1 pkr
0.12 thb

1.00000 PKR = 0.12467 THB

Mid-market exchange rate at 04:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073589.28731.465651.649130.963418.7375
1GBP1.152611.2373102.9111.689291.900761.1104221.5966
1USD0.931550.808211183.1741.36531.536220.897417.4546
1INR0.01119980.009717120.01202310.0164150.01846990.01078940.209856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / باهت تايلندي
1 PKR0.12467 THB
5 PKR0.62333 THB
10 PKR1.24666 THB
20 PKR2.49332 THB
50 PKR6.23330 THB
100 PKR12.46660 THB
250 PKR31.16650 THB
500 PKR62.33300 THB
1000 PKR124.66600 THB
2000 PKR249.33200 THB
5000 PKR623.33000 THB
10000 PKR1246.66000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Pakistani Rupee
1 THB8.02145 PKR
5 THB40.10725 PKR
10 THB80.21450 PKR
20 THB160.42900 PKR
50 THB401.07250 PKR
100 THB802.14500 PKR
250 THB2005.36250 PKR
500 THB4010.72500 PKR
1000 THB8021.45000 PKR
2000 THB16042.90000 PKR
5000 THB40107.25000 PKR
10000 THB80214.50000 PKR